Казанский "Ак Барс" после победы нд "Барысом" возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ

В Казани 1 февраля "Ак Барс" одержал победу над "Барысом" в матче КХЛ. Фото: ak-bars.ru

В Казани 1 февраля "Ак Барс" одержал победу над казахстанским "Барысом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.

В первом периоде счет открыл казанский нападающий Дмитрий Воронков. После шайбу в ворота хозяев льда забил нападающий "Барыса" Антон Сагдеев. Второй отрезок игры прошел без голов. В третьем периоде победную для "Ак Барса" шайбу в этом матче в ворота соперника забил центральный нападающий Михаил Глухов.

- Стараемся сыграть правильно, понятно, что не не все получается, но в целом мы добились результата. Ребята – молодцы, отработали, - отметил главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

По итогам матча казанская команда поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Теперь в активе у "Ак Барса" 75 очков после 58 матчей.

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