В Казани на улице Пушкина появится мемориальная доска Федору Шаляпину

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, продолжатся до конца года. Фото: kzn.ru

В Казани 13 февраля откроют мемориальную доску в честь 150-летия со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Памятник появится на здании №10 по улице Пушкина. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

По ее словам, мероприятия, посвященные этому дню, стартовали еще в январе и продолжатся до конца года. Так, в международном аэропорту "Казань" работает тематическая фотовыставка. Там представлены 36 уникальных изображений. Среди них можно увидеть не только первые казанские фотографии Федора Шаляпина, но и писателя Максима Горького.

Напомним, ранее "Комсомолка" опубликовала программу мероприятий в честь 150-летия со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Так, жителей и гостей города ждут фестивали, концерты, лекции и литературные спектакли.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram