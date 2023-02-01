Житель Татарстана пытался вызвать проститутку, но оказался в списке должников

Мужчина обратился в полицию. Фото: Рината СТРЕБКОВА

59-летний житель Альметьевска попал в неприятную ситуацию. Он хотел приятно провести время в компании девушки легкого поведения, но в итоге оказался в списке должников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как рассказал потерпевший, он нашел номер девушки и пригласил ее провести время вместе. Та согласилась, но попросила перевести предоплату в 20 тысяч рублей. Мужчина отказался и прервал разговор.

Тут же начались звонки с разных номеров с требованиями немедленно перевести деньги. Мужчина сперва общался со звонившими и говорил, что ничего переводить не будет, а затем перестал отвечать на звонки и обратился в полицию.

Установлено, что всего поступило 14 телефонных звонков, которые зарегистрированы в Московской, Саратовской, Удмуртской, Ульяновской, Рязанской, Оренбургской областях и в Чувашии.

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