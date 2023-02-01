Рубин в товарищеском матче разгромил узбекский "Навбахор"

В каждом из таймов казанцы отличились по три раза. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" продолжает подготовку к сезону. В очередном товарищеском матче подопечные Юрия Уткульбаева встречались с узбекским "Навбахором".

Казанцы начали матч без раскачки. Уже на 4 минуте Кабутов открыл счет в матче. Следом Фемейе сделал счет 2:0, а незадолго до перерыва Кабутов оформил дубли и довел дело до разгрома.

После перерыва казанцы и не думали останавливаться. Сперва Апшацев сделал счет 4:0. В середине тайма новичок "Рубина" Рахмоналиев довел счет почти до неприличного. Ну и это еще не все. На 77 минуте игрок "Навбахора" поразил свои ворота и установил окончательный счет. 6:0 - победа "Рубина".

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