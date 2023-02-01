Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 16:47

Из-за крупной аварии в Йошкар-Оле изменили схемы движения трех троллейбусов

Из-за того, что участником аварии стал электротранспорт, проезд "рогатых" был не возможен
Рината СТРЕБКОВА
Троллейбусы не могли проехать место аварии.

Троллейбусы не могли проехать место аварии.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Серьезная авария произошла вечером 1 февраля в Йошкар-Оле. Примерно в 17.25 около дома №65 по улице Красноармейской столкнулись троллейбус и автомобиль.

О пострадавших в ДТП не сообщается. А вот дорожный затор на месте аварии образовался. Из-за попавшего в ДТП "рогатого", пришлось временно менять схемы движения троллейбусных маршрутов №5, №10 и №11а. Об этом сообщает “Троллейбусный транспорт”.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram