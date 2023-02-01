Из-за крупной аварии в Йошкар-Оле изменили схемы движения трех троллейбусов

Троллейбусы не могли проехать место аварии. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Серьезная авария произошла вечером 1 февраля в Йошкар-Оле. Примерно в 17.25 около дома №65 по улице Красноармейской столкнулись троллейбус и автомобиль.

О пострадавших в ДТП не сообщается. А вот дорожный затор на месте аварии образовался. Из-за попавшего в ДТП "рогатого", пришлось временно менять схемы движения троллейбусных маршрутов №5, №10 и №11а. Об этом сообщает “Троллейбусный транспорт”.

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