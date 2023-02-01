Пожизненно осужденный лидер ОПС "Жилка" предстанет перед судом за заказное убийство 24-летней давности

Свою вину обвиняемый полностью признал.

В Казани 56-летнего лидера ОПС "Жилка" обвинили в заказном убийстве, совершенном в 1998 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в период с 1996 по 2001 год обвиняемый возглавлял организованное преступное сообщество «Жилка» и банду «Хайдеровский двор». В мае 1998 года к обвиняемому обратилось неизвестный и попросил за денежное вознаграждение разобраться с лидером преступной группировки «Северный».

Лидер "Жилки" согласился и отправил на "дело" двух своих людей. Вечером 19 августа 1998 года они подъехали к больнице №12 на улице Лечебной в Казани. Они дождались, когда объект сядет в ВАЗ десятой модели. Тогда киллер подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем.От полученных ранений мужчина умер.

Свою вину обвиняемый полностью признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Авиастроительный районный суд Казани.

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