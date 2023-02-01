Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 15:54

В Татарстане 2 февраля прогнозируют гололедицу и до 19 градусов мороза

Днем - не выше 3 градусов со знаком "минус"
Рината СТРЕБКОВА
Осадков не прогнозируется.

Осадков не прогнозируется.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Погода на территории Татарстана в начале февраля пока останется неустойчивой. Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, 2 февраля на территории республики будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов мороза. При прояснениях до 19 градусов ниже нуля. Днем от 3 до 8 градусов со знаком "минус". На дорогах сохранится гололедица.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram