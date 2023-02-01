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НовостиСпорт1 февраля 2023 15:43

"Рубину" запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бакаевым

С ним не рассчитались по премии за предыдущий сезон
Рината СТРЕБКОВА
Бакаев выступает за "Рубин" с января 2020 года.

Бакаев выступает за "Рубин" с января 2020 года.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" не сможет регистрировать новых футболистов. Такое решение принято палатой РФС по разрешению споров из-за задолженности клуба перед полузащитником Солтмурадом Бакаевым.

Как сообщили в пресс-службе РФС, Бакаев подал заявление с просьбой рассчитаться с ним за сезон 2021/2022 по премиальной части. В результате палата по разрешению споров встала на сторону игрока. Запрет на регистрацию игроков будет снят только после разрешения спора между футболистом и клубом.

Солтмурад Бакаев перешел в "Рубин" в январе 2020 года. По итогам минувшего сезона казанский клуб покинул Премьер-Лигу. Бакаев не стал покидать команду и выступает за нее в Первой лиге.

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