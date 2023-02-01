Житель Набережных Челнов через суд добился отмены призыва на воинскую службу

На медкомиссии не приняли во внимание жалобы призывника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Набережных Челнов через суд смог добиться отмены призыва в ряды российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Как выяснилось, мужчину поставили на воинский учет 18 января 2018 года. Его признали временно не годным к службе, поставили категорию годности «Г». Ему дали отсрочку от службы до июня 2022 года.

Повторное прохождение медкомиссии произошло в марте 2022 года. На сей раз его признали годным к воинской службе, но с ограничениями. Ему поставили категорию "Б-3".

Во время осеннего призыва челнинца отправили на дополнительное обследование к ряду специалистов. По их итогам мужчину признали годным к службе в армии.

Призывника такое положение дел не устроило и он обратился в суд. Истец рассказал, что на медкомиссии он жаловался на боли в спине, неприятные ощущения в области сердца, одышку, быструю утомляемость, боли в животе. Кроме того, он предоставил все справки, которые подтверждали диагнозы.

В результате суд встал на сторону челнинца. Дело в том, что решение о призыве было принято 18 ноября, а вот заседание медкомиссии датированы 21-23 ноября, то есть призыв оформили задним числом.

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