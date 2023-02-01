В Татарстане за прошедшие сутки госпитализировали 52 пациентов с COVID-19

Всего в республике COVID-19 был обнаружен у 195 301 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 68 новых случаев COVID-19. В 52 из них зараженным понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего, по его информации, в республике COVID-19 был обнаружен у 195 301 человека, 192 244 из которых, в том числе и 19 пациентов за последние сутки, выздоровели, а 2 010 скончались от болезни.

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