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НовостиЗдоровье1 февраля 2023 14:21

В Татарстане за прошедшие сутки госпитализировали 52 пациентов с COVID-19

Всего за эти отчетные 24 часа в республике было выявлено 68 новых случаев заражения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всего в республике COVID-19 был обнаружен у 195 301 человека.

Всего в республике COVID-19 был обнаружен у 195 301 человека.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 68 новых случаев COVID-19. В 52 из них зараженным понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего, по его информации, в республике COVID-19 был обнаружен у 195 301 человека, 192 244 из которых, в том числе и 19 пациентов за последние сутки, выздоровели, а 2 010 скончались от болезни.

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