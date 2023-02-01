Глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов навестил находящихся на реабилитации бойцов СВО

В госпитале бойцы восстанавливают не только физическое здоровье, но и душевное равновесие. Фото: medicin.cap.ru

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов навестил находящихся на реабилитации участников спецоперации. Там военнослужащим уделяется максимальное внимание со стороны врачей, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По словам Степанова, в госпитале проходят лечение бойцы из разных регионов России. Они восстанавливают не только физическое здоровье, но и душевное равновесие. В этом им помогает целый штат медицинских специалистов.

Отметим, всех участников спецоперации, которые нуждаются в реабилитации, направляют на первичную консультацию в Республиканский клинический госпиталь. Затем принимается решение о прохождении лечения либо в амбулаторных, либо в стационарных условиях.

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