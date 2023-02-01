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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:10

В Казани на директора учебного центра ФАС завели уголовное дело за взятку

По версии следствия, деньги мужчина истребовал у одной из предпринимательниц
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Речь идет о сумме более чем 100 тысяч рублей.

Речь идет о сумме более чем 100 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 37-летнего директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы возбудили уголовное дело по статье «получение взятки». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Также идет работа по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в 2020-2021 годы учебный центр заключил с предпринимательницей договора по оказания рекламных услуг. Утверждается, что при этом директор указанного заведения сообщил женщине, что ему нужно передать треть суммы от этих контрактных денег. За это мужчина обещал содействие при заключении договоров с Центром и в будущем. В итоге предпринимательница заплатила. Она перечислила 104 тысячи рублей на счета жены директора и его доверенного лица.

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