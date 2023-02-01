Олим Отакулов стал новым начальником ОМВД России по Альметьевскому району

До этого момента он занимал аналогичную должность, но только в Лениногорском районе. Фото: МВД по РТ

1 февраля глава МВД Татарстана Артем Хохорин представил личному составу ОМВД России по Альметьевскому району их нового начальника. Им стал полковник полиции Олим Отакулов, который до этого момента занимал аналогичную должность, но только в Лениногорском районе.

Представляя нового начальника Хохорин, отметил, что за время своей службы Олим Отакулов зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель.

Отакулов Олим Облакулович начал работать в органах внутренних дел в должности милиционера роты ППСМ Заинского ГРОВД МВД Татарстана. После служил начальником отдела УУП и ПДН отдела МВД Заинского района, зам начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД по Альметьевскому району, зам начальника ОМВД России – начальником полиции ОМВД России по Лениногорскому району и начальником ОМВД Лениногорского района.

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