В Казани планируют провести капремонт в четырех больницах за 718,6 миллиона рублей

Принять участие в тендере можно до восьмого февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани планируют провести капитальный ремонт в четырех больницах. На эти цели из республиканского бюджета выделено 718,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, ремонту подлежит детская больница на Оренбургском тракте. На данном объекте подрядчик должен будет приобрести и заменить лифты, а также благоустроить территорию.

Кроме того, капремонт проведут в городских клинических больницах №16 и №2 на улицах Гагарина и Музыкальная. Там планируют заменить оборудование, мебель и инвентарь. Также в списке оказался госпиталь для ветеранов войны на улице Исаева. На данном объекте должны отремонтировать здание лечебного корпуса №2.

Отметим, принять участие в тендере можно до восьмого февраля. А капитальный ремонт в перечисленных больницах должен быть завершен к первому декабрю 2023 года.

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