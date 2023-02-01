В Татарстане грузовой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, она скончалась

ДТП произошло в Ютазинском районе республики. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту среду, 1 февраля, в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки «Форд» не выбрал безопасную скорость и сбил на пешеходном переходе без светофора женщину, сообщает ГИБДД Татарстана.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Через некоторое время, несмотря на в е усилия врачей, женщина скончалась в больнице.

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