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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:17

В Татарстане грузовой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, она скончалась

По предварительным данным, водитель превысил скорость
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
ДТП произошло в Ютазинском районе республики. Фото: ГИБДД Татарстана

ДТП произошло в Ютазинском районе республики. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту среду, 1 февраля, в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки «Форд» не выбрал безопасную скорость и сбил на пешеходном переходе без светофора женщину, сообщает ГИБДД Татарстана.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Через некоторое время, несмотря на в е усилия врачей, женщина скончалась в больнице.

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