Подготовка педагогов в Институте психологии и образования Казанского федерального университета

Фото: Ляйсан Рыбакова

Ни для кого не секрет, что залог процветания любой страны - это подрастающее поколение. Очень важным фактором в формировании личности и психики ребенка является учитель. Наставник, который сможет стать не только тем, кто передает свои знания, но и ориентиром, который ведет за собой ребенка. Однако где же найти такого наставника?

Институт психологии и образования славится своим уникальным подходом в подготовке учителей. Формирование квалифицированных и конкурентоспособных педагогических кадров является главной миссией Института.

Направление «Специальное дефектологическое образование» (профиль «Логопедия» (очное обучение), «Специальная психология» (заочное обучение))

Логопедия - подготовка специалистов коррекционно-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности, работают с детьми с нарушениями речи и отклонениями в речевом развитии, занимаются формированием полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных социальной ситуации развития (игровой, учебной).

Специальная психология - подготовка специалистов социально-психологической адаптации детей с особенностями развития, занимаются диагностикой, сопровождением и разработкой программ обучения и развития особенных детей в инклюзивной среде.

Направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль «Дополнительное образование и иностранный (английский) язык» (очное обучение)), направление «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика организации работы с молодежью» (заочное обучение))

Кафедра педагогики одна из старейших кафедр в Институте. Основными направлениями научной деятельности являются: ценностные основы воспитания, проблемы саморазвития и самореализации ребенка, моделирование личности и профессиональной деятельности учителя нового типа, педагогика семейного воспитания, работа с детьми группы риска, психология и педагогика организации работы с молодежью и многое другое.

После окончания обучения выпускники находят свое призвание в школах и других учебных заведениях, где существует необходимость в специалисте в области педагогики, психологии, работы с молодежью.

Направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль «Начальное образование и иностранный (английский) язык» (очное обучение)), направление «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» (заочное обучение))

Данное направление очень важно, как и 50 лет назад, так и сейчас, потому что любая школа начинается с первых четырех начальных классов, где ребенку закладывают основы поведения и мировоззрения. В Институте на этом направлении готовят современных педагогов, умеющих проектировать и организовывать инновационный образовательный процесс на основе современных образовательных технологий, применяемых в начальной школе.

Направление «Педагогическое образование (профиль «Дошкольное образование» (очное обучение)), направление «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование» (заочное обучение))

В современном мире специалисты в области дошкольного образования востребованы как никогда. Целью направления является обеспечение формирования профессиональных компетенций будущих педагогов дошкольных организаций в условиях цифровой образовательной среды. В течение всего периода обучения студенты данного направления выполняют научно-исследовательские проекты, проходят учебную и производственную практику в реальных дошкольных учреждениях.

Более подробную информацию о каждом направлении педагогического образования, а также о программах бакалавриата, магистратуры и специалитета можно найти на сайте Института психологии и образования.