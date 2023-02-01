В 2022 году жители Татарстана стали реже участвовать в коррупционных сделках

В 2022 году было проведено около 400 антикоррупционных мероприятий. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане в 2022 году жители стали реже участвовать в коррупционных нарушениях. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий орготделом управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

По его словам, это свидетельствуют о существенном изменении отношения общества к коррупции и было достигнуто благодаря системному и многоплановому характеру работы. Речь идет о выявлении самих нарушений и их профилактике.

Отметим, в прошлом году в Татарстане было проведено около 400 антикоррупционных мероприятий. Данную работу планируют продолжить и в 2023 году.

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