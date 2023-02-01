В Набережных Челнах на пожаре спасли беременную женщину и пенсионерку

Огонь далось быстро потушить. Причина возгорания устанавливается. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту среду, 1 февраля, в 12.31 по номеру «101» поступила информация о том, что в Набережных Челнах на пятом этаже дома №38 происходит горение вещей в однокомнатной квартире. К моменту прибытия пожарных по указанному адресу едкий дым уже распространился по подъезду, сообщает МЧС Татарстана.

- Из него самостоятельно эвакуировались 10 человек. В самой же горящей квартире никого не было, - уточнили в ведомстве.

В результате сильного задымления на улицу не успели выйти беременная женщина и пенсионерка. Их от удушья спасли пожарные. Они вывели их наружу при помощи специальных масок, присоединенных к баллону со сжатым воздухом. Наравне с этим удалось потушить и сам пожар, площадь которого составила четыре квадратных метра. Причину возгорания теперь предстоит установить специалистам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram