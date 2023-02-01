Минмолодежи Татарстана открыло прием заявок на конкурс грантов для физических лиц

Общий призовой фонд конкурса - 7 миллионов рублей. Фото: пресс-служба министерства молодежи Татарстана

В среду, 1 февраля, министерство молодежи Татарстана открыло прием заявок на конкурс грантов для физических лиц.

Проекты принимаются по 14 номинациям, связанными с творчеством, здоровым образом жизни, волонтерством, патриотизмом, психологией, медиа, наукой, укреплением семейных ценностей, карьерой, межкультурными коммуникациями, туризмом и не только, сообщил в своем telegram-канале глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

Так,татарстанцы в возрасте от 18 до 35 лет могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов в области молодежной политики. Общий же призовой фонд конкурса - 7 миллионов рублей. Заявку можно подать до 2 марта 2023 года через платформу "Мои субсидии".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram