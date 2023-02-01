В Казани капитально отремонтируют центральную библиотеку на улице Вишневского

К лету также обновят библиотеку №27 по улице Баруди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в Казани капитальный ремонт пройдет в центральной библиотеке на улице Вишневского. К лету также обновят библиотеку №27 по улице Баруди. Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год сообщил глава городского управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, в центральной библиотеке на Вишневского обновят коммуникации, проведут отделку помещений и модернизируют ее по современным стандартам. Абзалов также упомянул о прошедших ремонтах в библиотеке №26 по улице Цеткин и в библиотеке №13 по улице Мавлютова. После обновления их посетили порядка 90 тысяч человек, при этом было выдано свыше 200 тысяч книг.

Кроме того, библиотека №13 "Сандугач" стала первой библиотекой в Казани с концертным залом. Всего за два года на формирование книжных фондов города выделили 23 миллиона рублей.

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