Ездите на такси: Жители 30 деревень Пестречинского района остались без автобусов

Муниципальные органы власти говорят местному населению об отсутствии необходимых средств и предлагают жителям ездить на такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители 30 деревень Пестречинского района Татарстана остались без общественного транспорта. Следственный комитет республики проверяет информацию о том, что местные власти сообщают жителям об отсутствии средств на организацию пассажирских перевозок и предлагают всем ездить на такси.

Естественно такой способ передвижения в тот же районный центр сильно бьет по карману жителей деревень. Так, зачастую стоимость такой поездки на такси в одну сторону превышает тысячу рублей. А ведь надо еще закупиться в Пестрецах продуктами и лекарствами из аптек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки данной информации.

- Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства, - сообщает Следственный комитет России.

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