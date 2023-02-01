Многодетная мать из Татарстана задолжала по алиментам 1,8 миллиона рублей

Суд в итоге не стал лишать женщину свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сармановском районе суд рассмотрел уголовное дело 41-летней местной жительницы и признал ее виновной в уклонении от уплаты алиментов. Женщину приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Данное решение суда пока еще не вступило в законную силу, - также отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что женщина, являясь матерью троих детей, всячески уклонялась от уплаты алиментов. Дело в том, что ранее она была лишена судом родительских прав за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

В итоге у женщины перед собственными детьми накопился огромный долг в 1,8 миллиона рублей, что и сало поводом для возбуждения в отношении уголовного дела.

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