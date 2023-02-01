Еда из сверчков: глава Минцифры Татарстана предложил подумать над развитием микроскотоводства в республике

Европейский союз разрешил использовать порошок из сверчков в производстве продуктов питания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе Европейский союз разрешил использовать порошок из сверчков в производстве продуктов питания, например, в хлебе, макаронах, соусах, пицце, батончиках и не только. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем telegram-канале задался вопросом, стоит ли республике обратить внимание на тему "микроскотоводства" (выращивания насекомых, чаще всего для употребления в пищу - Ред.).

- Плюсов много: безвредность добавки, отличная замена натуральному мясу благодаря высокому содержанию белка, витаминов, клетчатки и минералов, более экологичное производство по сравнению с производством мяса, - рассуждает о преимуществах порошка из сверчков Хайруллин.

Министр заявил, что для широкого распространения таких продуктов потребуется применение технологий цифровизации. Они позволят отслеживать производство и качество продуктов. Айрат Хайруллин также предложил подумать про более массовое употребление необычной добавки в пищу.

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