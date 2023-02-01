В Чувашии в 2023 году появятся 20 новых детских скверов стоимостью 500 миллионов рублей

Строительство детских скверов будет осуществляться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чувашии в 2023 году появятся 20 новых детских скверов. На эти цели общий объем финансирования составит 500 миллионов рублей, сообщил на заседании межведомственной комиссии по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" глава республики Олег Николаев.

По его словам, детские скверы будут организованы в Чебоксарах, Новочебоксарске и в нескольких населенных пунктах. В данное время идет процесс составления списка площадок.

Кроме того, в 2023 году в республике запланировано благоустройство 256 общественных и дворовых территорий. Также была рассмотрена проектно-сметная документация объектов, которые победили в VI Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти проекты "Цивильск. Проект преобразования исторического центра города" и "Порецкая мена".

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