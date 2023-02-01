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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:00

В Казани вывезли 850 елок с пункта сбора хвойных деревьев для переработки

Из них сделают древесную щепу, которая послужит удобрением для почвы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Древесную щепу из елок используют в Горькинско-Ометьевском лесу.

Древесную щепу из елок используют в Горькинско-Ометьевском лесу.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В январе в Казани работали специальные пункты приема хвойных деревьев, куда можно было сдать ели, сосны, пихты и лапник на переработку. С одного из таких мест у торгового центра по проспекту Победы вывезли 850 елок.

Региональный оператор по обращению с ТКО УК "ПЖКХ" перевез деревья на комплекс по переработке отходов, где из них изготовят щепу. Получившийся продукт послужит хорошим удобрением для почвы. Древесную щепу используют в Горькинско-Ометьевском лесу, сообщает пресс-служба УК "ПЖКХ".

Напомним, что елки из пунктов приема пойдут на корм козам, а также послужат животным и птицам теплой подстилкой.

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