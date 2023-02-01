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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:34

Экологи Татарстана пресекли незаконную добычу песка в Сабинском районе

Объем ущерба составил 60 кубических метров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Внимание экологов привлекла рабочая техника, которая добывала песок. Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Внимание экологов привлекла рабочая техника, которая добывала песок. Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Сотрудники Минэкологии Татарстана пресекли незаконную добычу песка в Сабинском районе. О нарушении сообщила пресс-служба ведомства.

Внимание экологов привлекла рабочая техника, а именно экскаватор и шесть грузовых автомобилей, которые добывали песок. Объем изъятого ископаемого составил 60 кубических метров - такой ущерб был причинен окружающей среде по подсчетам сотрудников.

Виновника обязали устранить нарушения. В настоящий момент территории уже привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

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