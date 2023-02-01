В Набережных Челнах ищут пропавшую 15-летнюю девушку

На момент пропажи на Валерии был пуховик черного цвета, сиреневое платье и белые сапоги на шнуровке. Фото: ДПСО "ОРЕЛ" Татарстан

В Набережных Челнах начались активные поиски 15-летней Валерии Ерофеевой. Девушка ушла из дома 19 января в неизвестном направлении и пропала.

Валерия ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, длинные рыже-русые волосы и шрам над бровью. На момент пропажи на ней был пуховик черного цвета, сиреневое платье, белые сапоги на шнуровке и черный рюкзак.

Отметим, сама девушка родом из Казани, а в Набережные Челны она приехала к родственникам. В связи с этим ориентировки разместили не только по Татарстану, но и соседним регионам.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валерии, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-56-76.

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