В Казани на улице Дзержинского закрылось кафе дизайнера дома Фишман-Бекмамбетовой

В данное время Петр Сафиуллин готовит новый проект Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани закрылось кафе дизайнера дома Фишман-Бекмамбетовой Петра Сафиуллина. Заведение находилось в жилом комплексе на улице Дзержинского. Об этом он сообщил на одной из своих страниц в социальных сетях.

По словам Сафиуллина, закрытие кафе связно с расширением форматов его проектов. Он также обещал посетителям в скором времени вернуться, но уже с иной концепцией, интерьером и местом расположения.

Известно, что сейчас Сафиуллин готовит новый проект. Он совместно с командой хочет открыть музей дизайна XX–XXI веков в столице Татарстана. Именно там может открыться новая версия кафе. Однако для начала работ необходимо найти инвестора.

Отметим, дизайнер является автором особняка площадью 190 квадратных метров, расположенном на Волге. Там до 2022 года проживали режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и его супруга Наталия Фишман-Бекмамбетова.

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