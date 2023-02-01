Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин побывал на сходе граждан в Высокогорском районе

По словам Айзатуллина, в 2022 году в Высокогорский район было направлено три миллиарда рублей инвестиций в сферу строительства. Фото: vk.com/vsg.rayon

В Высокогорском районе состоялся третий заключительный сход граждан. Там побывал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По словам главы республиканского ведомства,, в 2022 году было направлено три миллиарда рублей инвестиций в сферу строительства. Благодаря этому идет капремонт образовательных, медицинских и культурных объектов. Глава района Равиль Хисматуллин показал собравшимся, как будет выглядеть школа №2, бывшее здание образовательного учреждения в селе Пановка, а также новый спорткомплекс "Хэрэкэт".

Кроме того, жителей ознакомили с федеральными программами. Так, Высокогорский район подал заявку на участие в проекте по строительству Центра культурного развития, сообщает пресс-служба района.

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