В Заинске простились с погибшим в зоне СВО Василием Каплиным

Память погибшего военнослужащего почтили минутой молчания. Фото: пресс-служба Заинского района.

В Заинске проводили в последний путь уроженца села Александровская Слобода Василия Каплина, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Василий Каплин родился 8 марта 1988 года, 7 декабря 2006 года был призван на срочную военную службу, в 2008 году заключил контракт.

Церемония прощания состоялась в ДК «Энергетик». Василия Каплина похоронили со всеми почестями на кладбище в микрорайоне Мирный. Память военнослужащего почтили минутой молчания.

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