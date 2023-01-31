Руководителем исполкома Верхнеуслонского района Татарстана назначен Рустам Файрушин

Решение о назначении приняли на сессии районного совета. Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района.

В Верхнеуслонском районе Татарстана избрали нового руководителя исполкома. Им стал Рустам Файрушин, который ранее возглавлял компанию «Керамика-Синтез». Соответствующее решение приняли на сессии районного совета.

Напомним, что прежний руководитель исполкома Ильнур Шакиров покинул свой пост в декабре по собственной инициативе. На вакантный пост претендовали 7 кандидатов, но пятерых из них не допустили до выборов из-за несоответствия требованиям.

В итоге на голосование выставили кандидатуры Рената Хисамова и Рустама Файрушина. Каждый из них представил свою программу. В итоге большинством голосов на пост руководителя исполкома назначили Файрушина.

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