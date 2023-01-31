В Чебоксарах прокурор потребовал устранить протечку в крыше школы №62

Прокурор лично убедился в наличии протечки. Фото: прокуратура Чувашии.

Накануне в соцсетях распространили информацию, что в чебоксарской школе №62 протекает крыша. Информацией заинтересовались в прокуратуре Московского района. В образовательное учреждение направили проверку. Об этом сообщает прокуратура Чувашии в своих социальных сетях.

Протечку кровли должны устранить в ближайшее. Ремонт крыши будет оперативным. Что касается капитального ремонта школы, то он намечен на 2024-2025 годы.

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