В минстрое Татарстана приняли делегацию из Донецкой Народной республики

Представителям делегации ДНР рассказали об успешных проектах Минстроя Татарстана. Фото: Минстрой Татарстана

В Казань прибыла делегация из Донецкой Народной республики. Гости посетили министерство строительства Татарстана и переняли опыт коллег. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

В ходе ознакомительной встречи глава ведомства Марат Айзатуллин подробно рассказал о деятельности татарстанского Минстроя, а также об основных направлениях работы ведомства в 2022 году. Также представителям делегации ДНР рассказали об успешных проектах Минстроя Татарстана и программах по строительству, капитальному ремонту и реконструкции.

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