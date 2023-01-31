В Нижнекамске доноров будут принимать только по предварительной записи

Записаться на сдачу крови можно с 10.00 до 14.30. Фото: администрация Нижнекамского района.

В Нижнекамске будут по-новому принимать доноров. Теперь сдать кровь можно будет только по предварительной записи. Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня, с 31 января. Записаться можно с 10.00 до 14.30.

Как отметили в управлении здравоохранения по Нижнекамскому району, перед сдачей крови стоит соблюдать правила - за три дня перед процедурой запрещается пить алкоголь, за сутки и утром в день процедуры нельзя жирное, жареное, острое, молочные продукты, яйцо, масло и бутерброды. Кроме того, утром утром перед процедурой строго запрещается курить.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram