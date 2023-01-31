В Казани родители назвали дете Божена, Анита и Лерика

Мальчики на прошлой неделе рождались чаще девочек. Фото: Рината СТРЕБКОВА

За прошедшую неделю в роддомах Казани на свет появились 389 детей. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ЗАГС. По данным ведомства, родилось 195 мальчиков и 194 девочки.

Среди самых популярных имен, которыми родители назвали детей - Самат, Амирхан, Тимофей, Амина, Екатерина и Амелия. Были и довольно редкие имена. К ним можно отнести Назир, Тихомир, Всеволод, Божена, Анита и Лерика.

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