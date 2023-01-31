Рустам Минниханов присвоил звание «Народный артист РТ» Алине Шарипжановой и Филюсу Кагирову

Рустам Минниханов отметил видных деятелей культуры РТ. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Число Народных артистов Татарстана пополнилось сразу двумя новыми исполнителями. Так, почетные звания получили Алина Шарипжанова и Филюс Кагиров. Награды им вручил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе итоговой коллегии министерства культуры РТ.

Также глава Татарстана присвоил звание «Заслуженный деятель искусств РТ» также двум татарстанцам - Владимиру Демченко и Ляису Харрасову. Кроме того, Айрат Ганиев, Елена Дмитриева и Эльза Исламова стали заслуженными артистами Татарстана.

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