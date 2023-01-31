Состоится кастинг фильма «В мае сорок четвертого»

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

В начале февраля пройдет кастинг полнометражного фильма «Кырык дүртнен май аенда» («В мае сорок четвертого») по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха. В выборе актеров примет участие вдова писателя Руфина Фаттахова.

Съемки фильма «В мае сорок четвертого» стартуют уже в конце февраля в Арском районе. Режиссером картины, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей и увековечение подвига тружеников тыла в годы войны, выступит Александр Далматов. Директором проекта стал актер театра Тинчурина, заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов.

Фильм будет сниматься на средства Министерства культуры РТ под руководством Арского землячества. Продюсер картины – директор Тинчуринского театра, руководитель Арского землячества, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов.

Сценарий к фильму подготовили известный драматург Шамиль Фархутдинов и режиссер Александр Далматов. Сюжет кинокартины согласован с вдовой писателя Руфиной Фаттаховой, получил ее одобрение и согласие на съемку фильма.

Фильм «В мае сорок четвертого» посвящен трудной и сложной судьбе женщин-тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Он будет приурочен к 95-летию со дня рождения Нурихана Фаттаха и 78-летию Великой Победы.