В Казани без света остались дома на улицах Пушкина, Горького, Чехова и Галактионова

Планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение трех часов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Казани из-за повреждения кабеля без света остались дома по улицам Пушкина, Горького, Чехова и Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Аварийная бригада уже прибыла на место. Планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение трех часов. Причины отключения света выясняются.

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