Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 13:12

В Казани без света остались дома на улицах Пушкина, Горького, Чехова и Галактионова

Причиной послужило повреждение кабеля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение трех часов.

Планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение трех часов.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Казани из-за повреждения кабеля без света остались дома по улицам Пушкина, Горького, Чехова и Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Аварийная бригада уже прибыла на место. Планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение трех часов. Причины отключения света выясняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram