«Лыжня России» и «Лыжня Татарстана-2023» пройдут в республике 11 февраля

К соревнованиям планируют привлечь население разного возраста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 11 февраля, в Татарстане пройдут всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана-2023». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Министерству спорта региона поручили совместно с Исполком Казани и главами муниципалитетов подготовить и провести соревнования, а также привлечь к участию население разных возрастов.

МВД Татарстана будет обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на лыжной гонке, а управление Роспотребнадзора республики будет следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой в местах проведения соревнований.

Ранее мы рассказывали, где можно покататься на беговых лыжах в Казани, а для любителей экстремальных видов спорта делились лучшими горнолыжными курортами Татарстана.

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