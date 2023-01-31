В Казани ученик школы на уроке взорвал петарду

После хлопка несколько детей почувствовали недомогание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 31 января, в кабинете истории казанской школы №65 прозвучал сильный хлопок. Произошло это прямо во время урока, когда в помещении находились пятиклассники. На место происшествия руководство образовательного учреждения вызвало экстренные службы. Так, прибыла бригада «скорой» и полицейские. К счастью, несмотря на то, что восемь детей пожаловались на трудности дыхания и головную боль, госпитализация никому из них не не понадобилась. Было установлено, что весь этот переполох, по данным УМВД Казани, произошел из-за петарды.

Ее в класс принес один из учеников. По предварительной информации, он хотел, таким образом, похвастаться перед одноклассниками. В какой-то момент петарда взорвалась. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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