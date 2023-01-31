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НовостиПроисшествия31 января 2023 12:38

В Казани ученик школы на уроке взорвал петарду

По предварительной информации, он, таким образом, хотел похвастаться перед одноклассниками
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После хлопка несколько детей почувствовали недомогание.

После хлопка несколько детей почувствовали недомогание.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 31 января, в кабинете истории казанской школы №65 прозвучал сильный хлопок. Произошло это прямо во время урока, когда в помещении находились пятиклассники. На место происшествия руководство образовательного учреждения вызвало экстренные службы. Так, прибыла бригада «скорой» и полицейские. К счастью, несмотря на то, что восемь детей пожаловались на трудности дыхания и головную боль, госпитализация никому из них не не понадобилась. Было установлено, что весь этот переполох, по данным УМВД Казани, произошел из-за петарды.

Ее в класс принес один из учеников. По предварительной информации, он хотел, таким образом, похвастаться перед одноклассниками. В какой-то момент петарда взорвалась. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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