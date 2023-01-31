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НовостиОбщество31 января 2023 11:56

С 1 февраля в Казанском федеральном университете пройдут кадровые перестановки

Новые должности займут Сергей Прохоров, Андрей Хашов, Валерий Красильников и Анастасия Костромина
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Об изменениях сообщили на рабочем совещании в вузе. Фото: пресс-служба КФУ

Об изменениях сообщили на рабочем совещании в вузе. Фото: пресс-служба КФУ

С 1 февраля в Казанском федеральном университете (КФУ) пройдут кадровые перестановки. Об этом на очередном рабочем совещании рассказал ректор вуза Ленар Сафин, сообщает пресс-служба КФУ.

Так, новым проректором по административной работе станет Сергей Прохоров, который ранее являлся советником при ректорате. На новой должности он сменит Андрея Хашова. Тот, в свою очередь, будет занимать пост заместителя директора по общим вопросам Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Заместителем проректора будет назначен руководитель Департамента по комплексной безопасности КФУ Валерий Красильников. Кроме того, новым начальником правового обеспечения закупок вуза станет Анастасия Костромина.

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