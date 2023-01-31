С 1 февраля в Казанском федеральном университете пройдут кадровые перестановки

Об изменениях сообщили на рабочем совещании в вузе. Фото: пресс-служба КФУ

С 1 февраля в Казанском федеральном университете (КФУ) пройдут кадровые перестановки. Об этом на очередном рабочем совещании рассказал ректор вуза Ленар Сафин, сообщает пресс-служба КФУ.

Так, новым проректором по административной работе станет Сергей Прохоров, который ранее являлся советником при ректорате. На новой должности он сменит Андрея Хашова. Тот, в свою очередь, будет занимать пост заместителя директора по общим вопросам Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Заместителем проректора будет назначен руководитель Департамента по комплексной безопасности КФУ Валерий Красильников. Кроме того, новым начальником правового обеспечения закупок вуза станет Анастасия Костромина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram