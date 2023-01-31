Мэр Казани и глава Перми заключили соглашение о сотрудничестве

Руководство городов будет делится опытом друг с другом во время рабочих визитов, совместных конференций и семинаров. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

Во вторник, 31 января, в рамках рабочей встречи Мэр Казани Ильсур Метшин и глава Перми Алексей Демкин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает развитие и укрепление двусторонних связей и обмен опытом, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в рамках указанного сотрудничества планируется усовершенствовать местное самоуправление, создать благоприятные условия для развития торговли, экономики и науки, а также укрепить межнациональное согласие.

Кроме того, соглашение предусматривает создание условий для продвижения внутреннего и въездного туризма Казани и Перми. Руководство городов будет делится друг с другом соответствующим опытом.

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