«Открытие Авто»: в декабре автомобили с пробегом обошлись жителям РФ в 445 млрд рублей, в 2022 году – в 4,3 трлн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам декабря 2022 года. Согласно результатам исследования, в начале зимы жители РФ потратили на покупку подержанных машин 444,9 млрд рублей – на 8% больше, чем в ноябре (413,8 млрд рублей). При этом в декабре было куплено 468,7 тыс. автомобилей с пробегом – на 2% больше, чем месяцем ранее (460,1 тыс. единиц). Если рассматривать итоги 2022 года, то за этот период россияне стали обладателями 4 млн 864,7 тыс. б/у легковых машин, суммарно потратив на них 4,3 трлн рублей.

43% всех денег ушло на автомобили в возрасте до 5 лет

Продолжает расти доля машин более молодого возраста в финансовой емкости рынка. Так, в декабре больше всего денег россияне снова потратили на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет – 192,5 млрд рублей, что составляет 43,3% от общего объема. При этом месяцем ранее их доля находилась на отметке 41,3%. На машины возрастных категорий «5 – 9 лет» и «10 лет и старше» было потрачено 119,9 млрд и 132,5 млрд рублей соответственно, а их доля немного сократилась (до 27% и 29,7%).

Но в количественном выражении более молодые автомобили занимают наименьшую долю. В последний месяц года было куплено 79,2 тыс. легковых машин в возрасте до 5 лет, что соответствует 16,9% рынка. Далее следуют машины возрастной категории «5 – 9 лет» (99,2 тыс. шт.; доля – 21,2%). Самой же многочисленной в России остается категория автомобилей «10 лет и старше» (290,3 тыс. шт.; 61,9%).

Европейские и японские бренды – лидеры вторичного рынка в РФ

В декабре европейские и японские бренды стали лидерами вторичного рынка как по объемам, так и по затратам. Так, за месяц было куплено 134,7 тыс. подержанных японских автомобилей на сумму 149,7 млрд рублей (33,7% от общих затрат), а европейских – 113,2 тыс. машин на 174,3 млрд рублей (39,2%).

Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка по итогам декабря заняли корейские марки. На их долю пришлось 13,1%, что эквивалентно 58,4 млрд рублей. В денежном выражении они опережают российские бренды (32,1 млрд рублей), но в абсолютном – уступают им (60,3 тыс. против 112,5 тыс. шт.). Далее в рейтинге следуют автомобили с пробегом американских марок – на покупку 37,3 тыс. таких машин ушло 23,7 млрд рублей. Наименьшей популярностью на «вторичке» пока пользуются «китайцы» (в декабре их было куплено 8,7 тыс. шт.), поэтому и денег на них тратится меньше (6,4 млрд рублей).

Также стоит отметить, что по сравнению с ноябрем затраты увеличились по всем брендам, но сильнее всего это коснулось европейских и китайских машин (+10%).

Сегмент SUV - крупнейшим по затратам на рынке АСП

Сегмент SUV укрепляет свои позиции на вторичном рынке, оставаясь крупнейшим по затратам. В декабре было куплено 126,1 тыс. подержанных кроссоверов и внедорожников на сумму 227,1 млрд рублей, что составляет более половины (51%) от всех потраченных денег.

Несмотря на это, в абсолютном выражении лидируют б/у автомобили В-класса, которые разошлись тиражом в 159,7 тыс. экземпляров. Но в деньгах это составило 63,7 млрд рублей (доля – 14,3%), т.е. в 3,5 раза меньше, чем по сегменту SUV.

Как итог, на долю кроссоверов, внедорожников и машин В-класса приходится более 60% вторичного рынка как в количественном, так и в денежном выражении. Таким образом, менее 40% занимают все остальные сегменты, среди которых выделяются подержанные автомобили С- и D-класса, на которые было потрачено 47,8 млрд и 44 млрд рублей соответственно. У других же финансовая емкость не дотянула и до 10 млрд рублей.

В декабре затраты выросли практически по всем сегментам (по отношению к ноябрю), причем сильнее всех – среди б/у машин F-класса (+17%). А вот падение затронуло лишь автомобили с пробегом А-класса (-5%).

- Сегменты SUV и В уже долгое время являются крупнейшими в России, причем как на рынке новых, так и подержанных машин. Поэтому и затраты на покупку таких автомобилей тоже оказываются выше. При этом кроссоверы или внедорожники на «вторичке» в среднем стоят дороже по сравнению с машинами других классов. Как итог, по объемам затраченных средств они лидируют с большим отрывом от других, - объясняют в пресс-службе «Открытие Авто».

- Декабрь оказался самым «ударным» месяцем 2022 года. Ни в один из них не было куплено автомобилей с пробегом больше, чем в декабре. Соответственно и денег на них потрачено больше всего как раз в этот месяц. В то же время нельзя забывать и про рост цен, который наблюдался в течение всего года. Именно ценовой фактор является одним из важнейших на вторичном рынке. Это особенно видно на примере более «свежих» автомобилей: их покупают в меньшем количестве, но поскольку они стоят заметно дороже, то и затраты на них оказываются выше, - отмечают в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.