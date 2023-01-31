Строитель трассы М-12 «Москва-Казань» рассказал о возможном дефиците строительной техники

Сейчас главная задача – удержать старых поставщиков и привлечь новых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожная отрасль может столкнуться с дефицитом строительной техники. Основная причина этого – бюрократические сложности с параллельным импортом оборудования.

Дорожники думают, чем заменить импортную технику, которую ранее поставляли из США, Канады и стран Евросоюза. Местных и китайских аналогов большинства видов погрузчиков, перегрузчиков асфальта и ресайклеров просто нет. Об этом рассказал «Известиям» гендиректор строительной компании «Автобан» Алексей Андреев. Его компания занимается строительством нескольких участков трассы М-12 «Москва-Казань».

По его мнению, отрасль уязвима из-за внешних поставок. При этом Андреев считает, что коллапса парка спецтехники в ближайшем будущем не предвидится. До начала спецоперации поставки шли бесперебойно, автопарки укомплектованы. Сейчас главная задача – удержать старых поставщиков и привлечь новых.

Напомним, движение по трассе М-12 «Москва-Казань» планируют открыть к концу 2023 года. Однако окончательно работы будут завершены лишь к 2024 году. Стоимость строительства этой скоростной платной трассы в последний раз оценили в 901,5 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram