В Набережных Челнах завершили ремонт блока "А" инфекционной больницы

По словам мэра города Наиля Магдеева, на открытие должен был приехать министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершен ремонт блока "А" инфекционной больницы. 6 февраля состоится его торжественное открытие, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам мэра города Наиля Магдеева, на открытие должен был приехать министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, который скоропостижно скончался 29 января из-за остановки сердца.

Кроме того, с участием министра должны были провести коллегию БСМП и совещание по строительству новой городской больницы №5. Также мэр города отметил, что в скором времени начнутся работы по капремонту в блоке "Г".

Напомним, в ноябре 2022 года журналистка Ксения Собчак заявила о плачевном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах и обвиняла Минздрав Татарстана в неправильных действиях. Тогда она коснулась комментария главы ведомства Марата Садыкова, который заявил, что ремонтировать объект нецелесообразно – лучше построить новый.

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