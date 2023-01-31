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НовостиОбщество31 января 2023 8:13

В Набережных Челнах завершили ремонт блока "А" инфекционной больницы

6 февраля состоится его торжественное открытие
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам мэра города Наиля Магдеева, на открытие должен был приехать министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По словам мэра города Наиля Магдеева, на открытие должен был приехать министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершен ремонт блока "А" инфекционной больницы. 6 февраля состоится его торжественное открытие, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам мэра города Наиля Магдеева, на открытие должен был приехать министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, который скоропостижно скончался 29 января из-за остановки сердца.

Кроме того, с участием министра должны были провести коллегию БСМП и совещание по строительству новой городской больницы №5. Также мэр города отметил, что в скором времени начнутся работы по капремонту в блоке "Г".

Напомним, в ноябре 2022 года журналистка Ксения Собчак заявила о плачевном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах и обвиняла Минздрав Татарстана в неправильных действиях. Тогда она коснулась комментария главы ведомства Марата Садыкова, который заявил, что ремонтировать объект нецелесообразно – лучше построить новый.

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