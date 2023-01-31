Верховный суд Татарстана освободил из колонии основателя ООО «Свей» Рашида Аитова

Против УДО Аитова в суде выступила прокуратура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за обман дольщиков на 349 миллионов рублей основатель ООО «Свей» Рашид Аитов выйдет на свободу раньше срока. Условно досрочное освобождение (УДО) он выбил через суд в Нижнекамске, где в колонии после приговора он и отбывает наказание. Прокуратура была против этого, и обжаловало данное решение в Верховном суде Татарстана. Там, рассмотрев материалы дела, 31 января утвердили решение первой инстанции об УДО Аитова. При этом было учтено, что нанесенный ущерб в итоге погасил республиканский Фонд поддержки обманутых дольщиков.

Напомним, в Казани Рашид Аитов от имени ООО «Свей» обещал подрядчикам, строившим жилой дом, передать им в счет оплаты ряд квартир, но обманул. Эту жилплощадь он намеревался отдать тем, кто инвестировался в данный проект. Также, Аитов без необходимых на то разрешений от города начал строить вместо девятиэтажек 18-этажные дома. И продавал на них квартиры дольщиком, то есть, по сути, торговал воздухом. В итоге все вскрылось и стройки заморозили, а ООО «Свей» был признан банкротом. Вскоре основатель фирмы стал и фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Потерпевшими тогда были признаны 139 дольщиков. В декабре 2018 года Аитов был приговорен к 11 годам колонии.

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