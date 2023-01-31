Мэр Набережных Челнов назвал Марата Садыкова доступным и работающим министром

По словам Магдеева, 6 февраля Марат Садыков должен был приехать в Набережные Челны с рабочим визитом. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал аппаратное совещание в Исполкоме города с воспоминаний о совместной работе с умершим 29 января министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он назвал его доступным и работающим министром, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам Магдеева, 6 февраля Садыков должен был приехать в Набережные Челны с рабочим визитом. Однако судьба распорядились иначе. Так, в понедельник, 30 января, мэр города и все главные врачи города приехали на церемонию прощания с покойным.

Также Наиль Магдеев отметил, что у него с Садыковым были деловые и немного дружеские отношения. Он уверен, что память о нем сохранится на долгие годы.

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