Метшин поручил искать кадры для новых директоров школ и детсадов Казани в ПФО

Для тех, кто приехал из-за пределов Татарстана, создадут комфортные условия проживания и предоставят различные формы поддержки учителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новых директоров школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Казани будут искать в Приволжском федеральном округе. Соответствующее поручение на утреннем совещании дал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, для тех, кто приехал из-за пределов Татарстана, создадут комфортные условия проживания и предоставят различные формы поддержки учителей. Так, отбор будет проходить в три этапа. Это рассмотрение документов, оценка знаний и управленческий навыков, собеседование. Также необходимо иметь высшее образование, стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет.

Напомним, в столице Татарстана в последние три года сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики, а также русского языка. Для решения данной проблемы было налажено сотрудничество директоров школ с Казанским педагогическим колледжем и КФУ.

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