В Московском районе Казани в 2023 году начнут строительство нового бульвара

В 2023 году в столице Татарстана планируют благоустроить шесть общественных пространств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском районе Казани в 2023 году начнут строительство нового пешеходного бульвара. Расположится он на улице Серова: от мечети "Ярдэм" до улицы Восход. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По его словам, работы на данном участке будут вестись одновременно с прокладыванием сетей ливневой канализации. В первую очередь работники ликвидируют стихийную парковку, проложат инженерные сети и дорожное покрытие. Также там планируют построить многофункциональный центр с навесом для проведения мероприятий.

Кроме того, в этом году в столице Татарстана планируют благоустроить еще пять общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В список вошли сад Рыбака, Юнусовская площадь, территории Большого Голубого озера и правого берега реки Ноксы, а также входная группа в парке имени Горького.

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