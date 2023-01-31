В Казани на реставрацию дома Михляева выделят 81,4 миллиона рублей

Подать заявку на участие в тендере можно до 7 февраля. Фото: Иван Макеев

В Казани на ремонтно-реставрационные работы дома купца Михляева (Дряблова) на улице Мусы Джалиля выделят 81,4 миллиона рублей. Средства будут направлены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, в обязанности подрядчика входят также приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство прилегающей территории. Подать заявку на участие в тендере можно до 7 февраля. Работы на данном объекте должны завершится к началу декабря 2023 года.

Напомним, в мае 2019 года на реставрацию дома купца Михляева уже выделяли 111 миллионов рублей. Тогда там планировали открыть ремесленную мастерскую для детей.

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